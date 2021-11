Die aktuellen Handy-Trends: Das kommt, das geht, das bleibt

Obwohl die gesamte Tech-Branche unter dem globalen Chip-Mangel leidet, bringen die großen Smartphone-Hersteller nach wie vor neue Modelle auf den Markt. Größer, schneller, weiter ist hier das Motto. Ob Apple, Samsung oder Huawei – alle großen Marken wollen Innovationen entwickeln und unter die Leute bringen. Doch was ist wirklich angesagt und wo lohnt es sich, einfach ein wenig abzuwarten?

Trend 1: Displays werden kurvig

Zu den spannendsten Innovationen der Branche gehören wohl . Was bisher vor allem von Fernsehern und großen PC-Bildschirmen bekannt war, wird nun auch für Handys möglich. Google hat hier kaum Kosten und Mühen gescheut und ein Handy auf den Markt gebracht, das sich der beliebten Curved-Technologie annimmt und sie auf ein portables Gerät überträgt. Damit sind Handys mit Curved Display der Verbindungsschritt zwischen klassischem Smartphone und faltbarem Handy.

Trend 2: Handy-Kameras machen den Großen Konkurrenz

Worauf achten Kunden beim Handykauf? Richtig, auf eine gute Kamera. Die Kameras der neuen Modelle werden immer hochwertiger und können schon seit einer ganzen Weile den großen Spiegelreflexkameras Konkurrenz machen. Die verschiedenen Hersteller überbieten sich seit einiger Zeit mit Megapixeln, extremen Vergrößerungen und sogar Nachtsichtskills. Auch die Frontkameras werden immer besser, sodass verpixelte und körnige Bilder längst der Vergangenheit angehören. Nachdem Apple es vorgemacht hat, setzen immer mehr Hersteller auf multiple Linsen. Wer die unterschiedlichsten Bilder machen möchte, setzt auf .

Auch die in den Smartphones verbaute Software trägt dazu bei, immer bessere Fotos zu realisieren. Hier geizen die Hersteller nicht und bieten alles auf, was hochauflösende Fotos garantiert.

Eine gute Smartphone-Kamera kann Bilder machen, die denen von großen Fotoapparaten Konkurrenz machen können. © Pixabay.com © Free-Photos (CC0 Creative Commons)

Das bleibt: Die Größe macht’s – immer noch

Nach wie vor bieten Smartphone-Hersteller extrem große Geräte an. Die größten Apple iPhone-Modelle machen dem iPad Mini Konkurrenz und passen mittlerweile in keine Hosentasche mehr. Gleichzeitig bedienen die Hersteller parallel den Markt der kleineren Modelle. Das führt zu einer besonders großen Vielfalt. Mit mini-Varianten und gleichzeitig Max-Modellen findet hier wirklich jeder Handy-Fan das passende Produkt.

Die Zielgruppen beweisen, dass beide Varianten gut ankommen. Wo Handys früher einmal immer kleiner wurden, geht der Trend jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Bei Smartphones kommt es doch wieder auf die Größe an.

Trend 3: 5G ist Standard

Im vergangenen Jahr war 5G noch eine Fantasievorstellung der Handyhersteller. Es gab nur vereinzelte Modelle, die dieses schnelle Netz nutzen konnten – mal abgesehen davon, dass 5G eine Utopie war. Heute hat sich dies gewandelt. 5G-fähige Handys sind die Norm und zudem durchaus bezahlbar. Gute Smartphones, die 5G-fähig sind, gibt es schon ab 200 Euro. 5G-fähige Chips werden die Norm, was den Druck erhöht, das 5G-Net in Deutschland auszubauen.

Das bleibt: Akkus sind nach wie vor die Achilles-Ferse der Smartphone-Branche

Früher gab es Handys, deren Akku mehrere Wochen gehalten hat, ohne sich vollständig zu entladen. Heute ist das undenkbar, und viele Nutzer sind froh, wenn ihr Handyakku einen ganzen Tag hält. Die Hersteller sind hier also nach wie vor gefragt. Im Moment arbeiten viele Handy-Hersteller an Möglichkeiten, um kürzere Ladezeiten zu realisieren. Gleichzeitig darf die Lebensdauer des jeweiligen Akkus durch das schnelle Laden nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Die größten Probleme der Nutzer lassen sich offensichtlich nach wie vor nicht besonders leicht lösen. Smartphone-Hersteller beschäftigen sich schließlich schon eine ganze Weile damit.

Das geht: Faltbare Handys bleiben ein Nischenprodukt

Handys, die sich einfach falten lassen, erregen bei der breiten Masse bislang kein Aufsehen. Sie erinnern optisch an die alten Motorola-Klapphandys, die in den 2000er-Jahren beliebt waren. Mittlerweile gibt es Falthandys, die robust sind und gleichzeitig keinen allzu hohen Preis haben. Trotzdem können sich die Nutzer mit der neuen Falttechnologie noch nicht wirklich anfreunden. Bisher haben vor allem die astronomisch hohen Preise die Tech-Interessierten vom Kauf abgehalten. Mittlerweile ist es die Frage „brauche ich das überhaupt?“, die die Kaufentscheidung negativ beeinflusst. Dies zeigt: Nur, weil etwas möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass es am Markt auch funktioniert.

Das Display ist der zentrale Punkt eines jeden Smartphones, auf dem sich alles abspielt. Eine hohe Bildwiederholrate ist deshalb mittlerweile Standard. © Pixabay.com © Pexels (CC0 Creative Commons)

Trend 4: Flüssigere Bewegungen

Die Displays in den neuen Smartphones werden immer hochauflösender. Eine Bildwiederholrate von 120 Hertz ist mittlerweile Standard, manche Hersteller arbeiten an einer Bildwiederholrate von 144 Hertz. Dies bedeutet, dass Bewegungen flüssiger zu sehen sind, was vor allem für Videos und Filme spannend ist.

Doch Achtung: Eine hohe Bildwiederholrate kann die Akkulaufzeit gleich um mehrere Stunden verkürzen. Hier müssen die Hersteller also den Akku entsprechend anpassen, um eine gleichbleibende Laufzeit zu gewährleisten.

Trend 5: Hersteller setzen auf Qualität und Langlebigkeit

Nicht nur die Hüllen der Smartphones werden immer robuster. Hier verbauen die Hersteller immer öfter qualitativ hochwertige Materialien, die bei Stürzen weniger leicht zerbrechen. Gleichzeitig werden die Gehäuse eleganter und wirken weniger klobig als noch vor wenigen Jahren. Spritzwasser kann mittlerweile keinem Smartphone mehr etwas anhaben, manche Modelle haben nicht einmal ein Problem mit einem kurzen Tauchgang.

Auch die Displays sind mittlerweile unempfindlicher. Sie sind weniger kratzeranfällig, bieten satte Farben und hohe Auflösungen und bleiben auch nach einer längeren Zeit brillant. Mit einer passenden Schutzhülle und einer einfachen Schutzfolie für das Display verlängert sich die Lebensdauer des Smartphones weiter.

Diese Möglichkeiten führen dazu, dass Handys weniger häufig ausgetauscht werden. Auch, wenn Apple und Co. fast jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen, müssen Smartphone-Fans nicht jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Stattdessen halten Smartphones mittlerweile im Schnitt fünf Jahre, bevor ein Wechsel nötig wird. Und selbst dann ist es meist die Software, die nicht mehr unterstützt wird. All diese Entwicklungen führen dazu, dass die Nachhaltigkeit von Handys signifikant erhöht wird. Denn zunächst werden Smartphones über ihre komplette Lebensdauer genutzt. Und dann müssen insgesamt weniger Handys hergestellt werden, weil die Nutzer weniger häufig ein neues Modell kaufen müssen.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurden durch eine externe Redakteurin vorgenommen und stammen nicht aus der eigenen Redaktion.