Der Weg zur eigenen Website: Die 6 besten Website Builder Tools

Im Internet finden sich zahlreiche nützliche Programme zum Erstellen der eigenen Website. Die Website Builder Tools von Webnode, Yola, GetResponse, Strato, Wix und Jimdo im Vergleich.

Ohne einen professionellen Auftritt im Internet geht heutzutage nichts mehr. Vor allem für Unternehmen, die erfolgreich sein möchten, ist ein umfassender Online-Auftritt Pflicht. Zumindest die sozialen Medien sollten bedient werden, noch besser ist eine eigene Website. Glücklicherweise lassen sich Websites heutzutage im Handumdrehen selbst kostenlos erstellen. Dazu finden Sie im Internet eine Vielzahl nützlicher Programme, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzen. Wir haben die Leistungen der sechs besten deutschsprachigen Website Builder Tools, Webnode, Yola, GetResponse, Strato, Wix und Jimdo, miteinander verglichen.

Warum ein Website Builder Tool?

Nicht jeder Mensch ist ein Programmierer, trotzdem ist der Auftritt im Internet mit einer eigenen . Insbesondere kleine Betriebe haben oft nur wenig Kapazitäten frei für das Webdesign, zudem fehlen häufig die entsprechenden Fachkenntnisse. Deshalb bieten sich solche Website Builder Tools an, um ihnen die Arbeit abzunehmen.

Innerhalb weniger Minuten lässt sich ganz ohne Vorkenntnisse eine eigene Website von Grund auf erstellen. In vielen Fällen geschieht das nach einer Art Baukasten-System, das die Nutzer intuitiv mit Drag’n‘Drop an die Hand nimmt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Unternehmen haben bei solchen Tools die volle Kontrolle über die eigene Website, und das zu jeder Zeit. Zudem ist diese Lösung in der Regel viel günstiger als das Beauftragen spezieller Web-Agenturen, bei denen möglicherweise noch Folgekosten entstehen können, wie etwa für die Wartung oder die Aktualisierung der Website. Bei Website Builder Tools wird das alles vom jeweiligen Anbieter übernommen. Es entstehen also keine weiteren Kosten und kein Zeitaufwand.

Webnode: Undurchsichtiges Gratis-Angebot

Bei Webnode ist kaum zu erkennen, was genau zum Gratis-Angebot des Dienstes gehört. Zumindest das Erstellen der Website wird als kostenfrei beworben. Bei genauerem Hinsehen lässt sich tatsächlich eine eigene Website mit einer unbegrenzten Anzahl an Unterseiten kostenlos erstellen. Eine eigene Domain ist beim Gratis-Tarif nicht inklusive.

Außerdem versieht Webnode die fertige Website mit seinem eigenen Werbelogo. Wer das Logo loswerden und mehr Funktionen haben möchte, muss dafür zahlen.

Wichtige Angaben zu Speicherplatz und Bandbreite werden ebenfalls erst bei den Premium-Tarifen des Unternehmens gemacht. Beim günstigsten Tarif „Limited“ für 3 € pro Monat sind 100 MB Speicherplatz sowie 1 GB Bandbreite enthalten. Das reicht , , auf der nicht allzu viele Besucher zu erwarten sind, wie etwa für private Blogs. Eine eigene Domain ist ebenfalls erst ab dem Tarif „Limited“ enthalten.

Pro Contra Über 40 Millionen zufriedene Kunden undurchsichtiges Angebot Gratis-Angebot ist vorhanden Werbung von Webnode wird auf der fertigen Website angezeigt Unbegrenzte Seitenanzahl pro Website Keine eigene Domain

Yola: sehr eingeschränktes Gratis-Angebot

Yola bietet im Gegensatz zu Webnode einen besseren Einblick in seine Gratisdienste. Im kostenlosen Tarif können zwei Websites mit je zwei Unterseiten in zwei Sprachen erstellt und gehostet werden. Dazu stellt Yola insgesamt 1 GB Speicherplatz zur Verfügung, was für zwei kleinere Websites ausreichen sollte.

Zur Bandbreite werden auf der Homepage von Yola keine Angaben gemacht. Eine eigenständige Domain wird beim Gratistarif ebenfalls nicht angeboten. Es wird lediglich eine Subdomain von Yola pro Website zur Verfügung gestellt.

Pro Contra 1 GB Speicherplatz Keine eigenständige Domain Zwei Websites können angelegt werden Keine Angaben zur Bandbreite Websites in zwei Sprachen

GetResponse: Komplettpaket in Fremium-Form

Ein Komplettpaket zum . Das Unternehmen ist dem ein oder anderen wohl aus dem Online-Marketing ein Begriff. Es bietet mit GetResponse Free auch ein umfassendes Website Builder Tool an, und zwar kostenlos. Mit Hilfe eines Baukastens zur Website Erstellung sowie dem integrierten KI-Assistenten lässt sich der Online-Auftritt individuell gestalten.

Pro Website sind bis zu zehn Unterseiten möglich. Die Bandbreite liegt bei 5 GB, womit die Erstellung größerer und professionellerer Websites kein Problem darstellen sollte. Es kann eine individuelle Domain verknüpft werden, die jedoch vorher erworben werden muss. Durch den Einsatz ann die Sichtbarkeit der Website im Netz gewährleistet werden.

GetResponse ist, wie bereits erwähnt, unter anderem auch im Online-Marketing ein großer Name. Deshalb bietet das Unternehmen eine komplette Online-Marketing-Suite für die fertige Website an, wie etwa eine Newsletter-Funktion für bis zu 500 Abonnenten.

Pro Contra 5 GB Bandbreite Domain muss vorher separat gekauft werden Eigene Domain kann verknüpft werden Eine Website mit bis zu zehn Unterseiten SEO und Marketingtools werden eingebunden KI-Assistent hilft bei der Erstellung der Website

Website-Tools ermöglichen den Aufbau ganz ohne Programmieren. © © unsplash.com, Ilya Pavlov

Strato: Nur im ersten Monat kostenfrei

Beim Website Builder Tool Strato ist nur der erste Monat gratis. Danach kostet es 4 € pro Monat im günstigsten Tarif. Ähnlich wie die bereits genannten Tools, funktioniert Strato ebenfalls nach einer Art Baukasten-Prinzip. Für den monatlichen Preis verspricht der Dienst drei Domains inklusive, Werbefreiheit sowie deutsche Server.

Gehostet wird eine Website mit fünf Unterseiten, 50 GB Webspace, ein E-Mail-Fach mit 20 GB Speicher sowie ein , das mittlerweile selbst bei Gratis-Tools zum Standard gehören sollte. Angaben zur Größe der Bandbreite oder des Speicherplatzes werden beim Angebot von Strato jedoch nicht gemacht.

Pro Contra Eine Website mit bis zu fünf Unterseiten Nur einen Monat gratis, danach 4 € 50 GB Webspace Features eher überschaubar E-Mail-Speicher mit bis zu 20 GB Aufbau nach Baukasten-System Werbefreiheit

Wix: Bekannt, aber nicht das beste Tool

Mit einer User-Zahl von über 200 Millionen ist Wix wohl das bekannteste und am weitesten verbreitete Tool zur Erstellung einer Website. Ähnlich wie beim Anbieter Webnode ist auf der Homepage von Wix jedoch nicht ersichtlich, was zum Gratis-Angebot des Unternehmens gehört. Werfen wir einen Blick auf den günstigsten Premium-Tarif:

Er kostet 5,35 € pro Monat und heißt „Connect Domain“. Neben einer eigenen Domain bietet er eine Bandbreite von 1 GB und 500 MB Speicherplatz, was jedoch allenfalls für eine kleine private Seite reicht. Zumindest bietet der Dienst viele Freiheiten beim Design der Website. Allerdings wird beim Bezahl-Tarif noch immer Werbung von Wix auf der fertigen Website angezeigt.

Pro Contra 200 Millionen User Undurchsichtigkeit beim Gratis-Tarif Viele Designmöglichkeiten Selbst beim günstigsten Premiumtarif wird Werbung auf der fertigen Website angezeigt Geringe Bandbreite Wenig Speicherplatz

Jimdo: Schnelles Tool für den deutschen Markt

Jimdo hat sich vor allem auf dem deutschen Markt etabliert. Die Gratis-Version beinhaltet alle Basis-Funktionen, die für die Erstellung einer Website benötigt werden. Dabei sind fünf Unterseiten inkludiert. Als Domain der Website dient jedoch eine Subdomain, die von Jimdo selbst gehostet wird.

Die Bandbreite beläuft sich auf 2 GB. Die Website selbst bietet 500 MB Speicherplatz. Beides reicht bereits aus, um eine größere Website zu betreiben. Daneben gibt es jedoch keine nennenswerten Vorteile beim Gratis-Tarif. Erst ab dem Start-Abo für 9 € wird der Dienst interessant, denn dann enthält die fertige Website keine Werbung mehr von Jimdo.

Pro Contra Bandbreite von 2 GB; Speicherplatz liegt bei 500 MB Domain ist eine Subdomain von Jimdo 5 Unterseiten inklusive Werbliche Logos und Links von Jimdo werden auf der fertigen Website angezeigt

Fazit unseres Vergleichs

Möglichst wenig Geld, dafür viele Funktionen und Features – Es gibt eine ganze Reihe an Tools zur kostenlosen Erstellung von Websites, allerdings ist der Funktionsumfang in den meisten Fällen ziemlich begrenzt. Am besten schneidet das Tool von GetResponse ab. Es bietet die meisten Funktionen an, und zwar kostenlos. So kann sich wirklich jeder eine professionelle Website leisten.

Die genannten Website Builder Tools haben wir uns im März 2022 angeschaut. Wir bemühen uns, die Daten so korrekt wie möglich wiederzugeben. Wenn Sie sich mit den einzelnen Angeboten im Detail vertraut machen möchten, besuchen Sie jedoch am besten die Seite des jeweiligen Anbieters.