Anna Neher: Sie berät die oberen 1 Prozent erfolgreich auf Wikipedia

Von internationalen Konzernen, über Stiftungen und Vereine bis hin zu den bekanntesten Personen des öffentlichen Lebens – jeder möchte in Wikipedia, der ultimativen Wissensquelle der heutigen Zeit, vertreten sein.

24. Juli 2023 - 09:25 Uhr

Für viele Menschen ist der eigene Wikipedia-Eintrag zu einem Lebenstraum geworden. Doch allgemein gelten die Relevanzkriterien der Wikipedia, welche für ungefähr eine nicht überwindbare Hürde darstellen: nur wer diese Kriterien wirklich erfüllt, kann in die Online-Enzyklopädie aufgenommen werden. Die Weltraum PR- & Kommunikationsagentur GmbH (kurz Weltraumagentur) aus Augsburg berät ausschließlich Kund:innen mit relevanten Themen und lehnt deshalb viele Anfragen ab. Bei der Zusammenarbeit geht es neben perfekten Wikipedia-Inhalten insbesondere darum, alle Regeln und Normen der Wikipedia einzuhalten.

Wir haben uns mit Anna Neher, der leitenden Strategieberaterin einer Wikipedia-Agentur, zu einem exklusiven Interview getroffen.

Hallo Frau Neher, Sie sind ja als leitende Strategieberaterin gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit für die Erstberatung zuständig. Wer kommt denn so zu Ihnen in ein Wikipedia-Erstgespräch?

Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wichtig ist erstmal, dass eine Relevanz im Sinne der Wikipedia besteht. Hauptsächlich spreche ich mit Unternehmen, die keine angemessene Repräsentation in der Wikipedia erfahren und sich mit dem Thema einfach mal befassen möchten. Die Plattform und die Community funktionieren einfach anders als soziale Netzwerke, das ist für viele erstmal ein kleiner Schock, weshalb sie sich Unterstützung bei uns suchen.

Wir bekommen auch viele Anfragen von Personen, die gerne einen eigenen Eintrag hätten oder mit ihrem existierenden Artikel unzufrieden sind. Wenn letzteres der Fall ist, schaue ich mir gemeinsam mit den Interessenten an, wo der Schuh drück und wie wir hier am besten weiterhelfen können.

Und wie gehen Menschen damit um, wenn man ihnen erklärt, dass sie bzw. ihr Thema nicht relevant sind?

Das kann von Verständnis über Kränkung und Trotz bis hin zu Wut viele Emotionen auslösen. Oft liegt es an der Motivation, die die Person mitbringt, bestimmte Themen anzufragen. Je höher der persönliche Bezug, desto mehr Unverständnis für eine Ablehnung wird uns entgegengebracht. Natürlich entscheiden wir das nie auf persönlicher Ebene, sondern rein nach den Vorgaben der Wikipedia. Dass wir damit trotzdem das ein oder andere Ego ankratzen, ist bei uns leider ein dauerhafter Nebeneffekt.

Wir bleiben hier unserem Geschäftsmodell der vollumfänglichen Klarheit konsequent treu, handeln Wikipedia-richtliniengerecht gemäß unseres und schaffen Klarheit für unsere ausschließlich relevanten Kunden. Genau deshalb sind wir erfolgreich.

Wie ist es für Sie in dem eher von Männern geprägten Umfeld der Wikipedia zu beraten?

Ich arbeite inzwischen seit längerem als Beraterin ausschließlich im Wikipedia Kontext. Dabei habe ich auch gemerkt, dass Frauen und weiblich gelesene Personen teilweise mehr Schwierigkeiten haben, sich oder ihr Thema in der Wikipedia zu platzieren. Ein Grund dafür könnte sein, dass Frauen sowohl im Umgang mit Medien als auch in der Wikipedia-Community eher leise und zurückhaltender agieren. Inzwischen habe ich mich leider ein Stück an diese Realität gewöhnt und versuche das unseren Kundinnen auch ganz ehrlich und transparent darzustellen. Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass das nicht so stehen gelassen und hingenommen wird. Gerade wir können als Beratung dabei helfen, die Sichtbarkeit genau dieser Personen zu steigern und sie erfolgreich zu unterstützen, wenn nötig auch bei Löschdiskussionen. Das ist ein Aspekt, den ich sehr an meiner Arbeit schätze.

Verstehe! Was war denn das Skurrilste, was sie bisher erleben dürften?

Was mir sehr im Kopf geblieben ist, war ein Milliardär aus Österreich. Sein Team hat sich an Wikipedia die Zähne ausgebissen. Es folgen einige interessante Gespräche, in denen uns erstmal viel mit Skepsis begegnet wurde. Sie haben sich schlussendlich für eine Zusammenarbeit entschieden und wir haben sie mit unserer Beratung ordentlich und regelkonform durch alle Prozesse geführt. Inzwischen sind aus den Skeptikern sehr zufriedene Kunden, ich würde fast sagen Fans, geworden.

Spannend! Welchen Wert hat Wikipedia denn für ihre Kund:innen?

Viele unterschätzen Wikipedia erstmal, weil es keinen direkt messbaren Wert, wie eine Umsatzsteigerung, gibt. Als die größte Enzyklopädie unserer Zeit genießt die Wikipedia aber bei sehr vielen Menschen einen hohen Status. Leser:innen verlassen sich auf das, was sie dort lesen und schätzen es, dass sie in einem Eintrag die wichtigsten Informationen neutral zusammengefasst erhalten. Für die Allgemeinheit gilt die Devise: auf der Wikipedia steht die Wahrheit. Unsere Kund:innen sehen diesen hohen Wert der Wikipedia zum Teil erst, wenn man den Spieß umdreht: Wenn man sich über etwas generell informieren möchte und es googelt, ganz ehrlich, wir freuen uns doch alle, wenn es einen Wikipedia-Eintrag dazu gibt.