4G auf dem Mond? Nokia und die Nasa arbeiten daran

Die Begeisterung für den Mond kehrt allmählich zurück, denn die ersten Menschen seit 1972 landen bald auf unserem Trabant. Wie bis dahin unter anderem ein Mobilfunknetz entstehen soll.

Im Rahmen der Artemis-Mission schickt die Nasa zum ersten Mal seit 1972 Menschen auf den Mond. Die vierköpfige Crew soll 2025 auf unserem Trabant landen. Untereinander und mit der Erde kommunizieren sollen sie dann über ein von Nokia bereitgestelltes 4G/LTE-Netz können. Das Equipment soll mit einem SpaceX-Flug noch 2023 auf den Mond geschickt werden.

Das genaue Datum für den Launch steht zwar noch nicht fest. Doch während der MWC-Mobilfunkmesse in Barcelona sprach Nokias Chef-Ingenieur Luis Maestro Ruiz de Termino davon, dass es schon in den kommenden Monaten soweit sein werde. Die Nasa und Nokia buchen sich für ihr Vorhaben einen Platz auf der SpaceX-Mission . Bei dieser handelt es sich um einen sechstägigen Mondumrundung-Privatflug des japanischen Milliardärs Yusaku Maezawa und dessen achtköpfige Crew aus Künstlerinnen und Kreativen.

Wer braucht Mobilfunk auf dem Mond?

Das Ziel sei Nokia zufolge, zu zeigen, dass terrestrische Netzwerke auch für den Einsatz im All geeignet sind, wie das amerikanische berichtet. Demnach soll das Nokia-System während der Erdumrundung von der SpaceX-Rakete aus auf den Mond geschickt werden und autonom in der südlichen Mondregion des Shackleton-Kraters landen.

Das 4G-Netz spielt bei den weiteren Plänen der Nasa eine entscheidende Rolle: Per LTE-Signal sollen auf dem Mond künftig Rover ferngesteuert sowie Video-, Bild- und Telemetriedaten in Echtzeit zur Erde übertragen werden. Außerdem sehen die Pläne der Amerikaner vor, bis Ende des Jahrzehnts eine Forschungssiedlung auf dem Mond zu errichten.

Rückkehr nach mehr als einem halben Jahrhundert

Für November 2024 ihre eigene bemannte Mondumrundung (Mission Artemis 2), in der weitere Vorbereitungen für die erste Mondlandung seit 1972 getroffen werden. Ein gutes Jahr später, im Dezember 2025 soll es nach den aktuellen Plänen so weit sein: Zum ersten Mal seit dem Astronaut Harrison Schmitt am 14. Dezember 1972 wird wieder ein Mensch auf dem Mond landen. Insgesamt zwölf Menschen waren zwischen 1969 und 1972 auf dem Mond. Im Rahmen von Artemis 3 sollen vier Personen dazukommen, darunter auch die erste Frau.