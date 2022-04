Rabatte zum Frühlingsbeginn: Jetzt beim Kauf von Luxus–Bettwaren sparen

Am 20. März war Frühlingsanfang und auch das Wetter zeigt uns vielerorts, dass der Winter endlich vorbei ist. Zeit für richtige Schnäppchen zum Saison-Wechsel und vor allem hochwertige Bettwaren, die Sie nicht nur im Winter einkuscheln, sondern auch im Sommer nicht schwitzen lassen. Mit unserem Code "AZ20" sparen Sie auch noch mehr als 10%.

29. April 2022 - 17:48 Uhr

Federiko bietet genau das: Bettwaren aus 100 Prozent natürlichen Rohstoffen mit Schlafkomfort wie im Luxus-Hotel. Bringen auch Sie die ersten Frühlingsgefühle in Ihr Zuhause und sichern Sie sich hier höchste Qualität "Made in Germany" zum absoluten Bestpreis.

Natürlich gut schlafen – dafür steht federiko. Deswegen vereinen die einzigartigen Bettwaren Nachhaltigkeit mit Premium-Qualität auf höchstem Niveau. Der Umwelt zuliebe wird sowohl bei der Produktion als auch bei der Lieferung gänzlich auf Plastik verzichtet, die Baumwolle wird ungebleicht weiterverarbeitet und für die Füllungen werden ausschließlich zertifizierte Daunen und Federn der Klasse I aus deutschen Betrieben verwendet.

Betten Sie sich wie im Luxus-Hotel: Jetzt beim federiko WSV sparen. © Federiko

Die nachhaltigen und natürlichen Rohstoffe werden durch eine ressourcenschonende und verantwortungsbewusste Produktion ergänzt. Federiko-Produkte werden in Hamburg handgefertigt, von einem Hersteller, der auf 100 Jahre Tradition und Erfahrung zurückblickt und seit vielen Jahren auch Luxus-Hotels weltweit mit seinen erstklassigen Bettwaren versorgt.

Holen Sie sich jetzt auch Luxus-Qualität wie aus einem Sternehotel ins Schlafzimmer nach Hause. Im aktuellen Winterschlussverkauf bei federiko echt Schnäppchen machen!

WSV auf federiko Bettwaren

Luftig leichte Premium-Daunendecke in verschiedenen Größen ab nur 99 Euro statt 119 Euro

100 Prozent natürliche Materialien

100 Prozent zertifizierte Daunen und Federn der Klasse I aus deutschen Betrieben

100 Prozent ungebleichte Baumwolle

Handarbeit „Made in Germany“

Nachhaltige Produktion ohne dauerhaften CO2-Fußabdruck

Innen- und Außenhülle sowie Zierschnur komplett aus ungebleichter Baumwolle

Ökotex-Zertifizierung: keine schädlichen Stoffe werden emittiert

Nomite-Label: für Allergiker geeignet

Reinigung bei bis zu 60 Grad Celsius

Recycelbare Verpackung ohne Plastik

Versandkostenfreie Lieferung ab 60 Euro Bestellwert



Die leichte Daunendecke für warme Sommernächte. © Federiko

Maximaler Kuschelfaktor: Die Federiko Premium-Daunendecke

Warm umhüllt von Leichtigkeit und optimal temperiert - mit der federiko Bettdecke sind Sie im kalten Winter oder in warmen Sommernächten bestens ausgestattet. Die 35 einzelnen Fächer der Kassettensteppung verhindern, dass die Füllung aus 80 Prozent Daunen und 20 Prozent Federn der Klasse I aus zertifizierten deutschen Betrieben verrutscht. Auch hier wurde die Außenhülle aus 100 Prozent Baumwolle gefertigt und der Umwelt zuliebe nicht gebleicht. Die edle, weißfarbene Zierschnur verleiht der Decke eine elegante Note.

Mit der luftig leicht gefüllten Sommervariante schlafen Sie auch in warmen Nächten perfekt klimatisiert. Die Bettdecken sind in der Standardgröße 135x200cm sowie in der Übergröße 155x220cm erhältlich.

federiko: Nachhaltige und zertifizierte Qualität

Schlafen Sie mit federiko, schlafen Sie nachhaltig! federiko setzt bei seinen Bettwaren auf natürliche, nachwachsende und abbaubare beziehungsweise kompostierbare Rohstoffe. Der Hersteller der Bettwaren ist zudem BSCI-Mitglied (Business Social Compliance Initiative) zur Verbesserung von Sozial-, Arbeits- und Ethikstandards in Risikoländern, sowie BEPI-Mitglied (Business Environmental Performance Initiative) zur Verbesserung der umweltverträglichen Ausrichtung des eigenen Betriebs und weltumspannender Lieferketten.

Die Bettwaren werden der Umwelt zuliebe ohne Plastik verpackt und versendet. Um den Anforderungen eines Hygieneprodukts dennoch zu genügen, wird jeder Karton von innen desinfiziert. Alle angebotenen Produkte im federiko-Onlineshop sind überdies mit dem "NOMITE-Gütesiegel" ausgezeichnet, wodurch sie explizit für Hausstauballergiker geeignet sind.

Mit federiko schlafen Sie nachhaltig! © Federiko

Natürlich guter Schlaf für Jeden: Federiko machts möglich!

Wir verbringen durchschnittlich mehr als 24 Jahre mit Schlafen. Umso wichtiger sind daher qualitativ hochwertige Bettwaren – denn wie man sich bettet, so liegt man. Während wir schlafen, regeneriert sich unser gesamter Körper. Erleben Sie dank 100 Prozent natürlicher und nachhaltiger Materialien erholsamen, gesunden Schlaf, einen unnachahmlichen Kuschelfaktor, eine traumhafte Wohlfühlatmosphäre und gemütliche Stunden im Bett!