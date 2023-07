Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Themen, die in den letzten Jahren nicht nur die Politik, sondern auch Unternehmen und Privatpersonen zum Umdenken angeregt haben. Selbst in der Beauty-Industrie setzen immer mehr Hersteller auf natürliche und nachhaltige Rohstoffe. Viele Frauen greifen zur Vorbeugung und Bekämpfung ihrer Fältchen auf Moossalbe zurück.

31. Juli 2023 - 16:08 Uhr

Die Anti-Aging-Pflege der Evertz Pharma GmbH ist bekannt für ihren Wirkstoff aus Moos, der die Haut widerstandsfähiger machen soll. Moose sind allerdings ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Wie nachhaltig ist die Biovolen Moossalbe also wirklich und kann es sein, dass die Salbe bald verboten wird?

Ist die Moossalbe bald verboten?

Moossalbe enthält Moos-Extrakt - ein besonderer Anti-Aging-Wirkstoff, der auf Basis von Moos hergestellt wird. Moose spielen eine wichtige Rolle in der Natur, denn sie sind sowohl Wasserspeicher als auch Wasserfilter. Außerdem bieten Moose Lebensraum für unzählige Insekten und nehmen Schadstoffe auf. Darum stehen viele heimische Moosarten auch unter Naturschutz.

Bedeutet das also das baldige Aus für die Moossalbe?

Die Antwort lautet: Nein. Die originale Biovolen Aktiv Moossalbe enthält zwar Moos-Extrakt, das Moos wird aber nicht aus der Natur entnommen. Das hat mehrere Gründe.

Die heimische Flora und Fauna soll geschützt werden. Moose aus der Natur enthalten möglicherweise Schadstoffe (z.B. Stickoxide und Feinstaub), die auf die Haut übertragen werden könnten. Wenn Moos aus der Natur entnommen wird, kann eine gleichbleibend hohe Qualität nicht sichergestellt werden.

Der Moos-Wirkstoff für die Aktiv Moossalbe wird biotechnologisch im Labor hergestellt. Dafür werden Protonema-Kulturen verwendet. Das sind Vorkeime von Moos, die im Labor in speziellen Behältern vermehrt werden und keinen Schadstoffen aus der Umwelt ausgesetzt sind. Daraus wird dann das Anti-Aging Extrakt hergestellt. Das schützt sowohl die Umwelt als auch die Haut.

Moossalbe selber machen kann gefährlich sein

Moose sind überall zu finden und häufig kommt die Frage auf, ob sich die Moossalbe nicht auch selbst herstellen lässt. Die Idee ist, Moos aus dem Wald zu pflücken und die Pflanze in einer Creme-Basis zu verarbeiten. Das funktioniert aber nicht.

Zum einen sollten Moose nicht aus der Natur entfernt werden. Zum anderen enthalten sie Schadstoffe, wie z.B. Schwermetalle und andere Verunreinigungen. Diese können die Haut reizen oder sogar vom Körper aufgenommen werden.

Anti-Aging-Produkte mit Moos, so wie die Biovolen Aktiv Moossalbe, enthalten Moos-Extrakt. Das ist ein biotechnologisch erzeugter Wirkstoff, dessen Vorher-Nachher-Effekt im Labor getestet wurde. Dafür wird eine bestimmte Moosart genutzt. Eine selbstgemachte Anti-Falten-Creme mit einem beliebigen Moos aus dem Wald wird keinen Effekt bei Falten erzielen können und im schlimmsten Fall zu Irritationen führen.

Löst die Moossalbe Nebenwirkungen aus?

Wer die Biovolen Moossalbe täglich anwendet, muss sich keine Sorgen über Risiken oder Nebenwirkungen machen. Anti-Aging-Cremes mit Moos sind Kosmetikprodukte, die frei von Nebenwirkungen sein müssen. Es ist außerdem kein wildes Moos aus der Natur enthalten, das Schadstoffe beinhalten könnte. Die Gefahr besteht bei einer selbstgemachten Moossalbe. Die Biovolen Moossalbe kann also bedenkenlos angewendet werden.

Unverträglichkeiten oder Allergien auf bestimmte Inhaltsstoffe kann man nie ausschließen. Darum sollte jede Hautpflege vor der großflächigen Anwendung erst auf einer kleinen Hautstelle aufgetragen werden.

Wie wirkt Moossalbe bei Falten?

Das Geheimnis der Moossalbe liegt im Moos-Extrakt. Bekannt geworden ist Moos-Kosmetik durch die Evertz Pharma GmbH, die mit der Biovolen Moossalbe die unscheinbare grüne Pflanze in die Kosmetikindustrie eingeführt hat.

Moose sind Organismen, die bereits mehrere hundert Millionen Jahre alt sind. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet und selbst in Eis- und Wüstenregionen zu finden. Dass Moose im Laufe dieser Zeit nicht ausgestorben sind, liegt an ihrer Fähigkeit, sich lebenswidrigen Bedingungen anpassen zu können. haben gezeigt: Moose sind extrem widerstandsfähig und anpassungsfähig. Das kommt auch der alternden Haut zugute, die sich äußeren Einflüssen im Laufe der Zeit immer schlechter widersetzen kann.

Moos-Extrakt hat in in-vitro Untersuchungen gezeigt, dass es die Zellkernvitalität in den Zellen verbessern kann. Das verbessert die Kommunikation der Zellen untereinander und kann so Regenerationsprozesse unterstützen. Dadurch sollen Falten vorgebeugt und die Faltentiefe verringert werden. Außerdem kann der Wirkstoff auf Basis von Moos dabei helfen, den Feuchtigkeitsverlust in der Haut zu verringern. Der Wirkstoff aus Moos unterstützt zudem die hauteigene Schutzbarriere, was den Teint ausgleicht und zu einem jüngeren Erscheinungsbild beiträgt.

Für eine langanhaltenden Pflege-Effekt enthält Moossalbe verschiedene natürliche Öle und Pflanzenextrakte. Mandelöl, Arganöl und Sheabutter sowie Vitamin E und Hyaluronsäure versorgen die reife Haut mit wichtigen Nährstoffen und Antioxidantien und verleihen der Salbe eine cremige Konsistenz, die schnell in die Haut einzieht.

Moossalbe Erfahrungen: Kann der Vorher-Nachher-Effekt überzeugen?

Mittlerweile gibt es die Biovolen Moossalbe schon viele Jahre und die Beliebtheit zeigt sich nicht nur in den vielen Nachahmer-Produkten, sondern vor allem in der Anzahl an Erfahrungsberichten und Bewertungen. Anwender*innen kommentieren in Versandapotheken, Online-Shops und in Foren als auch in den sozialen Netzwerken. Ausführliche Erfahrungen findet man in Zeitschriften und Blogartikeln.

Besonders interessant ist der Effekt im Hautbild beim Vorher-Nachher-Vergleich, den viele mit Fotos festhalten. Damit wird deutlich, dass bei regelmäßiger Anwendung über mehrere Wochen Fältchen optisch gemindert erscheinen und der Hautton ebenmäßiger wird.

Das ist Auszug aus den aktuellen Google-Bewertungen zur Moossalbe:

"bin seit 2021 Kunde. Die Bestellungen kamen immer sehr pünktlich an. Die Moossalbe ist wirklich sehr gut. Bekommt meiner empfidlichen Haut." (Brigitte S.)



"Seit 30 Tagen benutze ich (72) Moossalbe morgens und abends, und meine Haut ist definitiv besser durchfeuchtet und kleine Fältchen sind fast verschwunden. Die 100 ml Dose ist sehr ergiebig und verglichen mit anderen Kosmetika eher preiswert." (Vera M.)



"Die Moossalbe ist genial. Sie zieht schnell ein und die haut wird definitiv besser damit . Kann ich nur weiter empfehlen." (Birgit)



Der Großteil der Kunden bewertet die Biovolen Moossalbe positiv. Laut Hersteller sind 96 Prozent der Kunden zufrieden mit der Anti-Aging Creme und viele von ihnen empfehlen das Produkt weiter.



Gibt es auch schlechte Erfahrungen mit der Moossalbe?

Im Moossalbe Test kann die Anti-Aging Pflege die meisten Anwender überzeugen. Insgesamt schneidet die Biovolen Moossalbe aber in verschiedenen Online-Shops mit guten oder sehr guten Bewertungen ab. Natürlich gibt es aber auch negative Bewertungen und schlechte Erfahrungen.

Der häufigste Grund für die Unzufriedenheit ist, dass die Moossalbe nicht sofort sichtbare Veränderungen bringt. Meistens ist Geduld gefragt. Die Haut braucht mehrere Wochen, um sich an eine neue Hautpflege zu gewöhnen und um die Zellen zu erneuern. Einige Anwender schreiben, dass sie die Anti-Falten Salbe nicht vertragen oder sie bei trockener Haut nicht reichhaltig genug ist.

Für diese Fälle bietet der Hersteller eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wird die Moossalbe innerhalb von 30 Tagen retourniert, wird der volle Kaufpreis erstattet - auch dann, wenn der Tiegel schon leer ist.

Hat die Stiftung Warentest Moossalbe getestet?

Sucht man online nach Moossalbe, findet man mehr als nur die Biovolen Aktiv Moossalbe. Die Auswahl ist groß und das erschwert die Entscheidung. Darum vertrauen viele Menschen auf offizielle Testurteile von der Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest oder Öko-Test.

Unsere Recherchen ergaben, dass die Stiftung Warentest bisher noch keine Moossalben getestet hat. Es gibt online jedoch verschiedene Produktvergleiche, die die Moossalben verschiedener Hersteller anhand verschiedener Kriterien beurteilen. Dazu gehören die Inhaltsstoffe und deren Wirkung, Erfahrungsberichte und Bewertungen von Anwendern sowie der Preis und die Verfügbarkeit. In diesen Vergleichen kann meistens die Biovolen Aktiv Moossalbe als Preis-Leistungs-Sieger überzeugen.

Ein weiteres offizielles Testurteil stammt vom . Im Rahmen einer Kundenumfrage zur Kundenzufriedenheit wurde der Hersteller Evertz Pharma GmbH mit der Note 1,6 ausgezeichnet. Die Kunden wurden dabei auch im Hinblick auf die Qualität der Produkte befragt, u.a. auch zur Moossalbe. In dieser Kategorie konnte die Note “sehr gut” erreicht werden.

Sind die Inhaltsstoffe der Moossalbe unbedenklich?

Für die Herstellung der originalen Moossalbe von Biovolen werden hauptsächlich natürliche Öle verwendet. Die meisten Inhaltsstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Zu den wichtigsten Bestandteilen der Salbe gehören:

Wasser & Glycerin: Die feuchtigkeitsspendenden Stoffe befeuchten die Haut und binden die Feuchtigkeit, sodass die Hautoberfläche geglättet wird.

Reichhaltige Öle: Pflanzliche Öle wie Arganöl, Avocadoöl und Mandelöl versorgen die reife, faltige Haut mit Antioxidantien und wertvollen Nährstoffen. Das beugt der Faltenbildung vor und unterstützt die Kollagenbildung.

Hyaluronsäure: Sie spendet oberflächlich und auch in den tieferen Hautschichten Feuchtigkeit, da sie das Wasser bindet. Das polstert Fältchen optisch auf und verleiht ein weiches Hautgefühl.

Aloe Vera Extrakt: Das Extrakt wirkt beruhigend und versorgt die trockene Haut mit Feuchtigkeit. Dadurch können Unebenheiten, wie z.B. Rötungen verringert werden.

Vitamin E: Das Vitamin ist ein starkes Antioxidans, das freie Radikale in der Haut neutralisiert und somit die Zellen schützt. Das beugt der vorzeitigen Entstehung von Falten und schlaffer Haut vor.

Moos-Extrakt: Der Wirkstoff beugt dem Feuchtigkeitsverlust der Haut vor und stärkt die Zellen gegenüber äußeren Einflüssen, die die Haut schneller altern lassen.

In der Biovolen Moossalbe sind keine Silikone, Parabene und kein Alkohol enthalten. Die Salbe ist frei von Mikroplastik und Mineralölen sowie tierischen Stoffen.

Was muss bei der Anwendung von Moossalbe beachtet werden?

Um möglichst schnell den besten Vorher-Nachher-Effekt zu erzielen, ist eine regelmäßige Anwendung der Moossalbe wichtig.

Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist so formuliert, dass sie als Tagescreme und als Nachtcreme angewendet werden kann. Vor dem Auftragen muss die Haut gut gereinigt und von Make-Up und Talg befreit werden. Anschließend wird die Moossalbe entweder auf die trockene oder angefeuchtete Haut aufgetragen und einmassiert. Die Salbe ist auch für die Anwendung im Augenbereich geeignet. Und auch der Hals und das Dekolleté können mit der Moossalbe eingecremt werden.

Moossalbe Preisvergleich: Wo kann man sie günstig kaufen?

Die originale Biovolen Moossalbe wird online und in der Apotheke verkauft. Der UVP liegt bei 100 Euro für einen Tiegel. Mit den richtigen Spar-Tricks geht es aber auch deutlich günstiger.

Moossalbe im Online-Shop kaufen

Im Preisvergleich gewinnt der Moossalbe Online-Shop des Herstellers. Hier kann man bis zu 30 Prozent beim Kauf der Salbe sparen. Ein Tiegel ist dann schon zum Preis von 69,90 Euro erhältlich. Weitere 20 Euro Rabatt gibt es beim Kauf von zwei Packungen. Der Versand ist kostenfrei. Außerdem kann auf Rechnung bestellt werden.

Nur im herstellereigenen Online-Shop gilt die 30-tägige Geld-zurück-Garantie, um die Aktiv Moossalbe risikofrei testen zu können.

Moossalbe in der Apotheke kaufen

Die Moossalbe ist in Deutschland (PZN -16135179) und auch in Österreich in örtlichen Apotheken erhältlich. In der Apotheke muss man aber etwas tiefer in die Tasche greifen. Die meisten Apotheken verkaufen die Biovolen Aktiv Moossalbe zum UVP von 100 Euro.

Eine Geld-zurück-Garantie gibt es nicht.

Moossalbe in der Online-Apotheke kaufen

Eine weitere Möglichkeit, die Moossalbe relativ günstig zu kaufen, sind Versandapotheken. Im Preisvergleich sind sie teurer als der Online-Shop, aber günstiger als die meisten Apotheken vor Ort. Hier gibt es Moossalbe ab ca. 80 €, allerdings auch ohne Geld-zurück-Garantie.

Moossalbe bei Amazon kaufen

Bei Amazon werden diverse Moossalben angeboten, darunter auch die originale Biovolen Aktiv Moossalbe. Die Angebote stammen jedoch nicht vom Hersteller, sondern von Online-Apotheken. Bei den anderen Moossalben handelt es sich meist um günstige Imitate von Herstellern, die nicht aus Deutschland stammen. In einigen der angebotenen Moossalben ist zudem kein Aktivmoos enthalten.

Moossalbe bei dm und Rossmann kaufen

Die Nachfrage nach der Moossalbe in den Drogerien dm und Rossmann wird immer größer. Bisher ist die Biovolen Moossalbe nicht bei dm oder Rossmann erhältlich. Ein Verkauf ist vom Hersteller nicht geplant.

Dafür bietet der Douglas Online-Shop die Anti-Aging Salbe an.

Fazit

Alle, die die Biovolen Moossalbe gerne benutzen, können aufatmen. Der Verkauf der Salbe wird nicht verboten. Für die Herstellung kommt kein wildes Moos zum Einsatz, sondern Moos, das im Labor vermehrt und anschließend zu einem Extrakt verarbeitet wird.

Das macht es auch nicht möglich, die Moossalbe selber zu machen. Wer Moos aus der Natur entnimmt, schadet nicht nur der Umwelt, sondern unter Umständen auch seiner Haut. Sicherer ist es, die in Deutschland produzierte Salbe im Online-Shop oder in der Apotheke zu kaufen und von der 30 Tage Geld-zurück-Garantie profitieren.