Toto-Pokal im Liveticker: 1. FC Stockheim gegen TSV 1860 – Mittwoch live

Der 1. FC Stockheim hat sich bei der Toto-Pokal-Auslosung – wenig überraschend – für den TSV 1860 als Wunschgegner entschieden. Die Löwen reisen somit in der 1. Runde zum Kreispokalsieger aus dem Bezirk Oberfranken. Die Partie steigt am Mittwoch um 18.30 Uhr in Stockheim. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch um 18.30 Uhr im AZ-Liveticker.