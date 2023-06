Testspiel im Liveticker: TSV Wasserburg gegen TSV 1860 München – Sonntag live

Es geht wieder los! Nach einer vierwöchigen Sommerpause steht für die Löwen einen Tag nach dem Trainingsauftakt gleich das erste Vorbereitungsspiel an. Der TSV 1860 testet am Sonntagnachmittag bei Landesligist TSV Wasserburg. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 16 Uhr im AZ-Liveticker.