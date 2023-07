Blitzturnier im Liveticker: TSV 1860 München gegen Borussia Mönchengladbach live

Die Generalprobe vor dem Ligaauftakt am 5. August gegen Waldhof Mannheim wird zum Härtetest für den TSV 1860. Die Löwen treten am Samstag in einem Turnier gegen die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart an. In der ersten Partie des Tages trifft das Team von Maurizio Jacobacci auf die Fohlen. Zum Abschluss des Turniers geht es gegen den Fast-Absteiger aus Stuttgart. Die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 30 Minuten.

Verfolgen Sie die Partie gegen Gladbach ab 15 Uhr im AZ-Liveticker!