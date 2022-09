Testspiel im Liveticker: SV Münsing Ammerland gegen TSV 1860 – Freitag live

Weiter geht's für den TSV 1860! Nach dem 1:0-Sieg gegen WSG Tirol am Donnerstag steht am Freitag gleich das nächste Testspiel für die Löwen an. Für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner geht es um 18 Uhr gegen den SV Münsing Ammerland, der sein 100-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Das war zwar schon im vergangenen Jahr, musste allerdings wegen Corona verschoben werden. Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!