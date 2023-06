Testspiel im Liveticker: SV Guntamatic Ried gegen TSV 1860 München– Freitag live

Dieses Testspiel hat mittlerweile Tradition: Wie schon in den vergangenen Jahren trifft der TSV 1860 im Trainingslager in Windischgarsten auch dieses Mal wieder auf den SV Guntamatic Ried. Für die Löwen ist es nach dem mauen 0:0 gegen den TSV Wasserburg und dem 12:0-Schützenfest beim FC Tittling bereits das dritte Testspiel innerhalb weniger Tage. Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 17 Uhr im AZ-Liveticker.