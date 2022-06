Testspiel im Liveticker: SG Schönau gegen TSV 1860 München live

Es geht Schlag auf Schlag! Nur ein Tag nach dem furiosen 4:0-Sieg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC ist der TSV 1860 erneut gefordert. Am Sonntagnachmittag sind die Löwen bei der SG Schönau am Königssee zu einem Benefizspiel zu Gast. Die kompletten Erlöse sollen direkt an die Betroffenen der Flutkatastrophe vergangenen Jahres in Oberbayern gehen.

Nicht mit dabei sein wird Jesper Verlaat, der gegen Karlsruhe angeschlagen ausgewechselt werden musste. Michael Köllner gab nach dem Spiel aber Entwarnung.

Verfolgen Sie das Spiel ab 16 Uhr im AZ-Liveticker!