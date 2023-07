Testspiel im Liveticker: Kawasaki Frontale gegen den FC Bayern München – Samstag live

Den ersten Härtetest des Sommers hat der FC Bayern mit 1:2 gegen Manchester City verloren. Nun will der deutsche Rekordmeister gegen den Lokalmatadoren Kawasaki Frontale zurück in die Erfolgsspur finden. Die Mannschaft von Trainer Tōru Oniki liegt auf Platz sieben in der heimischen Liga und will die Serie von vier Partien ohne Niederlage gegen die Münchner ausbauen.

Verfolgen Sie die Partie gegen Kawasaki Frontale am Samstag ab 12 Uhr im AZ-Liveticker.