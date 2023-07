Testspiel im Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 München – Sonntag live

Am Sonntag steht für den TSV 1860 das nächste Testspiel an. Für die Löwen geht es ins Allgäu zum FC Memmingen. Es ist das sogenannte "Solidaritätsspiel", nachdem Memmingen im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie freiwillig auf die Teilnahme im Halbfinale des Toto-Pokals gegen Sechzig verzichtet hat und die Münchner so kampflos ins Finale einzogen. Im Gegenzug boten die Löwen den Allgäuern an, zu einem Testspiel anzutreten, dessen Einnahmen vollumfänglich in die Kassen des FC Memmingen fließen.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 15 Uhr im AZ-Liveticker!