Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Geiselbullach – Anpfiff ist um 18 Uhr!
Toto-Pokal im Liveticker: TSV Geiselbullach gegen TSV 1860 München live
Nach dem 3:1-Heimerfolg in der Liga gegen VfL Osnabrück, geht es für den TSV 1860 im Toto-Pokal weiter. Am Dienstag treffen die Löwen auf Bezirksligist TSV Geiselbullach, die dank einer Sportgerichtsentscheidung den Einzug in die 2. Runde geschafft haben.
Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Olching
Austragungsstätte: Stadion an der Schulstraße
Zuschauerzahl: 1.750
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden