Toto-Pokal im Liveticker: TSV Aindling gegen TSV 1860 – Dienstag live

Pflichtaufgabe für den TSV 1860: Am Dienstag treten die Löwen in der zweiten Runde des Toto-Pokals beim TSV Aindling an. In der ersten Runde hatte sich das Team von Trainer Maurizio Jacobacci glanzlos bei Kreisligist 1. FC Stockheim durchgesetzt. Der Sieger des Toto-Pokals darf sich über die Teilnahme an der lukrativen ersten Runde des DFB-Pokals freuen. Verfolgen Sie die Partie der Sechzger in Aindling am Dienstag ab 17 Uhr im AZ-Liveticker!