Der Regensburger Andreas Greipl spricht über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 im Toto-Pokal-Halbfinale, den blauen Traum vom Aufstieg, die Rollen von Niederlechner und Volland sowie Erinnerungen an die Relegation. Lesen Sie hier mehr!
Toto-Pokal-Halbfinale im Liveticker: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München – Samstag live
Der TSV 1860 tritt am Samstag im Halbfinale des Toto-Pokals bei Drittligakonkurrent Jahn Regensburg an. Im letzten Liga-Duell gab es eine 0:4-Klatsche für die Löwen. Macht es die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski dieses Mal besser und zieht das erste Mal seit 2020 ins Toto-Pokalfinale ein?
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Regensburg
Austragungsstätte: Jahnstadion Regensburg
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: Andreas Hummel
Spiel startet in
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind in der Vorschlussrunde des Toto-Pokals zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!