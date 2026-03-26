Toto-Pokal-Halbfinale im Liveticker: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München – Samstag live

Der TSV 1860 tritt am Samstag im Halbfinale des Toto-Pokals bei Drittligakonkurrent Jahn Regensburg an. Im letzten Liga-Duell gab es eine 0:4-Klatsche für die Löwen. Macht es die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski dieses Mal besser und zieht das erste Mal seit 2020 ins Toto-Pokalfinale ein?

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