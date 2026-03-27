Der Finalgegner steht bereits fest: Die Würzburger Kickers setzten sich gegen Wacker Burghausen mit 2:1 durch und stehen im Endspiel. Kommt es zu einer Neuauflage von 2020? Damals gewann 1860 den Toto-Pokal durch ein 5:2 n.E. gegen Würzburg.
Totopokal-Halbfinale im Liveticker: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München live
Der TSV 1860 tritt am Samstag im Halbfinale des Toto-Pokals bei Drittligakonkurrent Jahn Regensburg an. Im letzten Liga-Duell gab es eine 0:4-Klatsche für die Löwen. Macht es die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski dieses Mal besser und zieht das erste Mal seit 2020 ins Toto-Pokalfinale ein?
Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Der Regensburger Andreas Greipl spricht über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 im Toto-Pokal-Halbfinale, den blauen Traum vom Aufstieg, die Rollen von Niederlechner und Volland sowie Erinnerungen an die Relegation. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind in der Vorschlussrunde des Toto-Pokals zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!