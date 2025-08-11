Toto-Pokal-Liveticker: TSV Geiselbullach gegen TSV 1860 Münchenam– Dienstag live

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Nach dem 3:1-Heimerfolg in der Liga gegen VfL Osnabrück, geht es für den TSV 1860 im Toto-Pokal weiter. Am Dienstag treffen die Löwen auf Bezirksligist TSV Geiselbullach, die dank einer Sportgerichtsentscheidung den Einzug in die 2. Runde geschafft haben.
Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Geiselbullach – Anpfiff ist um 18 Uhr!