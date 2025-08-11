Toto-Pokal-Liveticker: TSV Geiselbullach gegen TSV 1860 Münchenam– Dienstag live

Nach dem 3:1-Heimerfolg in der Liga gegen VfL Osnabrück, geht es für den TSV 1860 im Toto-Pokal weiter. Am Dienstag treffen die Löwen auf Bezirksligist TSV Geiselbullach, die dank einer Sportgerichtsentscheidung den Einzug in die 2. Runde geschafft haben.

Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!