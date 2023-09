Toto-Pokal im Liveticker: DJK Hain gegen TSV 1860 – Dienstag live

Die 3. Liga hat sich nach dem vergangenen Wochenende in die Länderspielpause verabschiedet, für den TSV 1860 steht trotzdem ein Pflichtspiel auf dem Programm: Am Dienstagabend geht es für die Löwen im Achtelfinale des Toto-Pokals zum DJK Hain. Nach drei Niederlagen in Serie hat das Team von Trainer Maurizio Jacobacci die Möglichkeit, beim unterfränkischen Bezirksligisten Selbstvertrauen zu sammeln. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!