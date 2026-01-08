Gegner Winterthur testete in Belek bereits gegen Sechzigs Ligakontrahent Magdeburg und verlor knapp mit 1:2.
Testspiel im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Winterthur – Freitag live
Der TSV 1860 bereitet sich derzeit in Belek auf die Rückrunde vor. Am Freitag findet dort das bisher einzige Testspiel der Vorbereitung statt. Die Löwen treffen auf den FC Winterthur aus der Schweiz.
Verfolgen Sie die Partie ab 13 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Belek
Austragungsstätte: Susesi Sportzentrum
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen testen am Freitag gegen Winterthur – Anpfiff ist um 13 Uhr!