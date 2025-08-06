Testspiel im Liveticker: Grashopper Zürich gegen FC Bayern – Dienstag live

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Der FC Bayern ist am Dienstag, 12. August, zu Gast bei den Grashopper Zürich. Für die Münchner ist es gleichzeitig auch die Generalprobe für das Super-Cup-Duell beim VfB Stuttgart.
Verfolgen Sie die Partie am 12. August ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern sind zu Gast in Zürich – Anpfiff ist am 12. August um 18 Uhr!