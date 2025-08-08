AZ-Plus

Testspiel im Liveticker: Grashopper Zürich gegen FC Bayern – am Dienstag live

Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Der FC Bayern ist am Dienstag, 12. August, zu Gast bei den Grashopper Zürich. Für die Münchner ist es gleichzeitig auch die Generalprobe für das Super-Cup-Duell beim VfB Stuttgart.

Verfolgen Sie die Partie am 12. August ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
Lässt Kompany in Zürich seine Youngsters los? Bisher setzt der Bayern-Trainer seine Nachwuchsspieler nur selten ein. Die AZ gibt Einblicke, für welche Talente Besserung in Sicht ist. 

Plötzlich wichtig: Talent Lennart Karl durfte im Test gegen Lyon ran.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern sind zu Gast in Zürich – Anpfiff ist am 12. August um 18 Uhr!

