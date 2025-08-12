Testspiel-Liveticker: Grashopper Zürich gegen FC Bayern München heute live

Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Der FC Bayern ist am Dienstag, 12. August, zu Gast bei den Grashopper Zürich. Für die Münchner ist es gleichzeitig auch die Generalprobe für das Super-Cup-Duell beim VfB Stuttgart.

Verfolgen Sie die Partie am 12. August ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!