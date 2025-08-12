Ob Coman heute nochmal für den FC Bayern in Zürich aufläuft, ist fraglich. Eine Einigung mit Al Nassr ist wohl erzielt, der Franzose steht vor einem Abschied aus München. Wie wird seine zehn Jahre andauernde Ära beim FC Bayern in Erinnerung bleiben? Der Franzose köpfte das Siegtor im Champions-League-Finale 2020 und lebte lange von diesem Ruhm. Wir blicken zurück!
Testspiel-Liveticker: Grashopper Zürich gegen FC Bayern München heute live
Das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung steht an! Der FC Bayern ist am Dienstag, 12. August, zu Gast bei den Grashopper Zürich. Für die Münchner ist es gleichzeitig auch die Generalprobe für das Super-Cup-Duell beim VfB Stuttgart.
Verfolgen Sie die Partie am 12. August ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!
Gute Nachrichten vom FC Bayern: Aleksandar Pavlović drehte heute erstmals seit seiner Verletzung wieder Laufrunden an der Säbener Straße. Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern hatte sich eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war operiert worden. Nun ist der 21-Jährige zurück im Einzeltraining und arbeitet hart an seinem Comeback. Für den Testkick in Zürich wird er aber natürlich noch keine Option sein.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern sind zu Gast in Zürich – Anpfiff ist am 12. August um 18 Uhr!