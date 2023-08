Testspiel im Liveticker: FC Bayern gegen AS Monaco – Montag live

Letzter Testkick vor dem Pflichtspielauftakt! Am Montag empfängt der FC Bayern im Unterhachinger Alpenbauer Sportpark den französischen Erstligisten AS Monaco. Gegen die Monegassen haben die Bayern-Stars die letzte Möglichkeit, sich zu zeigen, bevor es im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag um den ersten Titel der Saison geht. Verfolgen Sie die Partie der Münchner ab 17 Uhr im AZ-Liveticker.