Testspiel im Liveticker: FC Liverpool gegen FC Bayern München – Mittwoch live

Nach einer Niederlage (1:2 gegen Manchester City) und einem Sieg (1:0 gegen Kawasaki Frontale) steht nun das dritte und gleichzeitig letzte Testspiel auf der Asien-Tour an. Am Mittwoch trifft der FC Bayern in Singapur auf den FC Liverpool. An das letzte Duell gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp dürften die Münchner keine guten Erinnerungen haben: Im Achtelfinale der Champions League 2019 schied der deutsche Rekordmeister nach einer 1:3-Heimpleite gegen die Reds aus der Königsklasse aus. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker.