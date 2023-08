Supercup im Liveticker: FC Bayern gegen RB Leipzig – Samstag live

Endlich geht's wieder los! Am Samstag steht für den FC Bayern das erste Pflichtspiel der neuen Saison an – im Supercup gegen RB Leipzig geht es gleich um den ersten Titel. Das Duell zwischen Meister und Pokalsieger wird vor allem für Konrad Laimer ein besonderes. Der Österreicher wechselte erst im Sommer von Leipzig nach München, nun kommt es zum frühen Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 20.45 Uhr im AZ-Liveticker!