AZ-Liveticker zum MLS-Finale: Inter Miami gegen Vancouver Whitecaps am Samstag live

Thomas Müller greift nach dem nächsten Titel! Der ehemalige Bayern-Star hat es mit den Vancouver Whitecaps ins Finale der MLS geschafft. Im Endspiel treffen die Kanadier am Samstagabend auf Inter Miami um Superstar Lionel Messi.

| Bernhard Lackner
Auch Lionel Messi hat sich jetzt vor dem MLS-Finale zu Wort gemeldet:

"Zunächst einmal ist es großartig, dass Müller in der MLS spielt, und die damit verbundenen Auswirkungen sind enorm", sagt Messi. "Es ist gut, dass es zu diesem Finale gekommen ist und wir wieder gegeneinander antreten können", so der Weltmeister von 2022. "Die Verpflichtung von Müller macht das Team noch einmal deutlich stärker. Sie bringt mehr Spielverständnis ins Spiel, ins Team", erklärt Messi Müllers besondere Stärke. "Es wird ein ganz besonderes Finale werden, in dem wir hoffentlich gewinnen werden."

"Wir wünschen ihm einen Sieg - ganz München wird für Vancouver sein. Man hat noch das Gefühl, dass Thomas noch bei uns ist. Wir haben alles verfolgt. Es ist typisch Thomas, dass er sich einen Verein aussucht und dann direkt ins Finale kommt. Es ist kein Glück, das passiert einfach mit Thomas", sagte Bayern-Coach Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag über Thomas Müller.

Thomas Müller nach dem Gewinn der Western-Conference mit den Vancouver Whitecaps.

Platzt Müllers Traum vom Finale? Nach Informationen der "Bild" bereitet dem Ex-Bayern-Spieler eine Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel schon seit Wochen Probleme. Derzeit absolviert er nur Teile des Teamtrainings und lässt sich behandeln. Lesen Sie hier mehr!

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Das MLS-Finale zwischen Inter Miami und Vancouver Whitecaps – Anpfiff ist am Samstag um 20.20 Uhr!

