Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Liveticker: Kommt es erneut zum Katar-Eklat?

Drei Tage nach dem Sieg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen (4:2) und einen Tag vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg steht am Samstag die Jahreshauptversammlung des FC Bayern an. Vergangenes Jahr endete die Veranstaltung im Chaos. Vor allem das Katar-Sponsoring des Rekordmeisters sorgte bei den Mitgliedern für Unmut und dürfte auch in diesem Jahr wieder zum Thema werden. Zudem stellt sich Präsident Herbert Hainer zu Wiederwahl.

Verfolgen Sie die JHV des FC Bayern am Samstag ab 18 Uhr im AZ-Liveticker!