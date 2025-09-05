AZ-Plus

Toto-Pokal-Achtelfinale im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München am Samstag live

Die ersten zwei Runden meisterte der TSV 1860 souverän. Nun geht es im Achtelfinale gegen Pokal-Schreck Illertissen. Der Titelverteidiger schaltete zuletzt im DFB-Pokal Zweitligist 1. FC Nürnberg aus und auch die Löwen haben mit dem Regionalligisten noch eine Rechnung offen: 2022 setzte sich Illertissen im Viertelfinale des Toto-Pokals gegen die Sechzger durch.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...
Spiel startet in

Tage

Stunden

Minuten

Sekunden
Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Am Dienstagabend haben der FC Ingolstadt 04, die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching ihre Tickets für das Toto-Pokal-Viertelfinale gelöst. Bereits fürs Viertelfinale qualifiziert hatten sich in der vergangenen Woche der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt.

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!

Teilen