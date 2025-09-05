Toto-Pokal-Achtelfinale im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München am Samstag live

Die ersten zwei Runden meisterte der TSV 1860 souverän. Nun geht es im Achtelfinale gegen Pokal-Schreck Illertissen. Der Titelverteidiger schaltete zuletzt im DFB-Pokal Zweitligist 1. FC Nürnberg aus und auch die Löwen haben mit dem Regionalligisten noch eine Rechnung offen: 2022 setzte sich Illertissen im Viertelfinale des Toto-Pokals gegen die Sechzger durch.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!