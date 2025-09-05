Toto-Pokal-Achtelfinale im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München am Samstag live

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Die ersten zwei Runden meisterte der TSV 1860 souverän. Nun geht es im Achtelfinale gegen Pokal-Schreck Illertissen. Der Titelverteidiger schaltete zuletzt im DFB-Pokal Zweitligist 1. FC Nürnberg aus und auch die Löwen haben mit dem Regionalligisten noch eine Rechnung offen: 2022 setzte sich Illertissen im Viertelfinale des Toto-Pokals gegen die Sechzger durch.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Am Dienstagabend haben der FC Ingolstadt 04, die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching ihre Tickets für das Toto-Pokal-Viertelfinale gelöst. Bereits fürs Viertelfinale qualifiziert hatten sich in der vergangenen Woche der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!