Voet scheint beim TSV 1860 angekommen zu sein, und wie.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den VfL Osnabrück – Schröter fällt aus
Nach dem Remis zum Auftakt gegen Essen (1:1) möchte der TSV 1860 den ersten Sieg in dieser Spielzeit einfahren. Zum ersten Heimspiel der Saison empfangen die Löwen den VfL Osnabrück, die zum Auftakt ebenfalls einen Punkt holten.
Schock beim TSV 1860! Schröter wird nicht nur für das Spiel gegen Osnabrück ausfallen. Das verriet Coach Glöckner auf der Pressekonferenz: "Morris wurde heute schon operiert. Er hat sich die Sehne am Hüftbeuger vorgestern im Training gerissen. Und deswegen kann er am Wochenende nicht dabei sein. Es ist natürlich eine blöde Situation für uns, weil er am Ende seiner Aufbauphase war und wir abbrechen mussten. Es ist sehr blöd gelaufen für uns und für ihn. Aber er ist in guten Händen." Wie lange er genau ausfallen wird, konnte Glöckner nicht sagen.
Die Tage sind gezählt, am Samstag wird auf dem Giesinger Berg wieder Fußball gespielt. Löwen-Legende Cerny traut Sechzig eine starke Heimbilanz zu.
Am Montag war Kevin Volland gar nicht auf dem Rasen, am Dienstag trainierte der Offensivstar des TSV 1860 dosiert. "Wir sind mit ihm im Austausch - genauso wie mit den anderen auch. Wenn er sagt, es zieht irgendwo oder es ist eine Schwellung da, dann nehmen wir ihn raus, so wie am Montag oder er ist eben teilaktiv", erklärte Löwen-Trainer Patrick Glöckner. "Mittwoch trainiert er wieder voll." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Osnabrück – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!