Am Montag war Kevin Volland gar nicht auf dem Rasen, am Dienstag trainierte der Offensivstar des TSV 1860 dosiert. "Wir sind mit ihm im Austausch - genauso wie mit den anderen auch. Wenn er sagt, es zieht irgendwo oder es ist eine Schwellung da, dann nehmen wir ihn raus, so wie am Montag oder er ist eben teilaktiv", erklärte Löwen-Trainer Patrick Glöckner. "Mittwoch trainiert er wieder voll." Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück – Samstag live
Nach dem Remis zum Auftakt gegen Essen (1:1) möchte der TSV 1860 den ersten Sieg in dieser Spielzeit einfahren. Zum ersten Heimspiel der Saison empfangen die Löwen den VfL Osnabrück, die zum Auftakt ebenfalls einen Punkt holten.
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: 15.000
Schiedsrichter: -
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Osnabrück – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!