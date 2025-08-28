Vor dem Wiedersehen mit dem TSV 1860 spricht Stuttgarts Mansour Ouro-Tagba im AZ-Interview über seine Zeit bei den Löwen, die Aufstiegschancen seines Ex-Klubs und die Kritik an zweiten Mannschaften in der 3. Liga. Lesen Sie hier mehr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfB Stuttgart II – Samstag live
Der Saisonstart ist geglückt. Nach drei Spieltagen steht der TSV 1860 mit sieben Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und ist weiter ungeschlagen. Diese Serie wollen die Löwen ausbauen und auch gegen den VfB Stuttgart II punkten. Am Samstag ist die Zweitvertretung der Schwaben zu Gast im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Stuttgarts Reserve belegt aktuell mit vier Zählern Rang acht in der 3. Liga. Die Schwaben konnten ein Spiel gewinnen, bei einem Remis und einer Niederlage.
Trotz des guten Saisonstarts zeigt sich Trainer Glöckner aber noch nicht vollends zufrieden mit seiner Mannschaft. Insbesondere auf den Flügeln sieht er noch Steigerungsbedarf. "Da können wir auf jeden Fall mehr Power produzieren. Mehr Tempo auf manchen Positionen und der eine oder andere Tiefenlauf mehr wären vielleicht hilfreich gewesen. Deswegen geht die Analyse auch dahin, dass wir uns in diesen Bereichen steigern", so Glöckner.
Nach dem für Sechzig gelungenen Saison-Start nähert sich das Ende des Transferfensters. Geschäftsführer Werner lässt sich nicht in die Karten schauen, doch es könnte sich noch etwas tun. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am Samstag auf Stuttgart II – Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion.