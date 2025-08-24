AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfB Stuttgart II live

Der Saisonstart ist geglückt. Nach drei Spieltagen steht der TSV 1860 mit sieben Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und ist weiter ungeschlagen. Diese Serie wollen die Löwen ausbauen und auch gegen den VfB Stuttgart II punkten. Am Samstag ist die Zweitvertretung der Schwaben zu Gast im Grünwalder Stadion.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treffen am Samstag auf Stuttgart II – Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion.

