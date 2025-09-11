Der TSV 1860 muss in der ersten englischen Woche dieser Saison auf vier Spieler verzichten. Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter fallen auch Tim Danhof, Max Reinthaler und Kilian Jakob verletzungsbedingt aus.
3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Havelse am Sonntag live
Der TSV 1860 surft nach dem 3:1-Erfolg im Toto-Pokal gegen Illertissen weiter auf der Erfolgswelle. Auch in der Liga sind die Löwen noch ungeschlagen, diese Serie gilt es nach der Länderspielpause nun fortzusetzen. Die Mannschaft von Patrick Glöckner empfängt am Sonntagabend Aufsteiger TSV Havelse im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 19.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Am Dienstag hat der TSV 1860 die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Havelse aufgenommen. Nicht mit dabei war Max Reinthaler, Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftrainings. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag den TSV Havelse – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19.30 Uhr!