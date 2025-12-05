Meisteröwe Fredi Heiß feiert heute seinen 85. Geburtstag. Der ehemalige 1860-Stürmer spricht im großen Geburtstagsinterview über seine Anfänge bei den Sechzgern, den Traum vom Aufstieg und warum er Ismaik zunächst für einen "Hamperer" hielt. Lesen Sie hier mehr!
Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen den 1. FC Schweinfurt am Samstag live
Nach dem 1:0-Erfolg bei Abstiegskandidat SSV Ulm ist der TSV 1860 am Samstag wieder zu Hause gefordert. Feiert der TSV 1860 den vierten Heimsieg in Serie? Die Löwen empfangen Tabellenschlusslicht Schweinfurt im Grünwalder Stadion.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Legenden-Treffen im Löwen-Stüberl: Die Meisterlöwen Heiß, Patzke und Reich trafen sich mit anderen Legenden zum Stammtisch, fachsimpeln über ruhmreiche Zeiten und warnen vor der "gmahdn Wiesn" Schweinfurt. Lesen Sie hier mehr!
Es gibt mal wieder ordentlich Zoff im Löwen-Kosmos! Das Bündnis "Weiß und blau für den TSV" übt in einem Brandbrief scharfe Kritik an 1860-Präsident Gernot Mang und zieht sogar dessen Legitimation als Oberlöwe in Zweifel. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Schweinfurt – Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr!