3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Viktoria Köln live  Spielstand 0:0

Mund abputzen, weitermachen! Für den TSV 1860 steht nur drei Tage nach der bitteren 0:3-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern das nächste Ligaspiel an. Am Dienstagabend empfangen die Löwen die Gäste von Viktoria Köln im Grünwalder Stadion. Während die Sechzger mit derzeit fünf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz rangieren, ist Köln Vorletzter. Die Gäste haben nach vier Spielen einen Punkt auf dem Konto. Erfreuliches gibt es beim Löwen-Personal zu vermelden: Niklas Lang ist - wie zunächst befürchtet - doch nicht schlimmer verletzt, der Innenverteidiger ist gegen Köln einsatzbereit. Auch Yannick Deichmann, der zuletzt gesperrt war, darf am Dienstag wieder mitwirken. Anpfiff ist um 19 Uhr!