3. Liga Liveticker: Rot-Weiss Essen gegen TSV 1860 München am Freitag live

Außer Nachwuchstorwart Miran Qela (Fingerbruch) stehen Patrick Glöckner am Freitag alle Spieler zur Verfügung: " Wir haben keine verletzten Spieler im Kader. Großes Lob an den gesamten Staff. Wir können am Freitag aus dem Vollen schöpfen", sagte der Löwen-Coach auf der Pressekonferenz am Mittwoch.