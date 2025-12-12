1860-Stürmer Patrick Hobsch spricht in der AZ über seine schwere Zeit unter Coach Patrick Glöckner, den Konkurrenzkampf mit Florian Niederlechner und das Duell gegen die Schanzer. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München – Samstag live
Nach dem 3:1-Erfolg gegen Schweinfurt und dem dritten Sieg in Serie hat sich der TSV 1860 auf Rang neun der Tabelle vorgekämpft. Am Samstag geht es zum oberbayerischen Derby nach Ingolstadt. Feiern die Löwen den vierten Dreier in Folge?
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Ingolstadt
Austragungsstätte: Audi-Sportpark
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Einen Schönheitspreis gewinnt der TSV 1860 unter Trainer Kauczinski zwar (noch) nicht so richtig, dafür aber die notwendigen Zähler, um nach oben zu klettern. Erst Arbeit, dann Anmut – und dann der Aufstieg? Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Ingolstadt – Anpfiff ist um 14 Uhr!