Nach den beiden jüngsten Niederlagen ist Löwen-Coach Patrick Glöckner immer mehr in die Schusslinie geraten. "Druck hat man immer", erklärte der 48-Jährige am Donnerstag, "aber es geht nicht um mich", stellt er klar. "Ich stelle nicht alles in Frage, nur weil wir einmal eine Klatsche bekommen haben. Ich vertraue der Mannschaft", sagt er.
Dritte Liga im Liveticker: FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München am Samstag live
Der TSV 1860 steckt in der Krise, zuletzt gab es zwei deutliche Niederlagen in Rostock und gegen Hoffenheim II. In der Tabelle sind die Löwen mittlerweile auf Rang acht abgerutscht. Am Samstag gegen Erzgebirge Aue, aktueller auf Rang 16 in der 3. Liga, muss dringend ein Sieg her.
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Es ist das Krisen-Duell des 8. Spieltages! Die Löwen kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Serie, Aue verlor die letzten vier Spiele allesamt in der 3. Liga.
Am Rande des Oktoberfest-Besuchs äußert sich 1860-Geschäftsführer Christian Werner zur jüngsten sportlichen Misere und Trainer Patrick Glöckner: "Man kann nach so einem Spiel natürlich nicht so weitermachen, als wäre nichts passiert." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Aue – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!