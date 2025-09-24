Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Aue – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!
3. Liga im Liveticker: Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München – Samstag live
Der TSV 1860 steckt in der Krise, zuletzt gab es zwei deutliche Niederlagen in Rostock und gegen Hoffenheim II. In der Tabelle sind die Löwen mittlerweile auf Rang acht abgerutscht. Am Samstag gegen Erzgebirge Aue, aktueller auf Rang 16 in der 3. Liga, muss dringend ein Sieg her.
Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Aue
Austragungsstätte: Erzgebirgsstadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
