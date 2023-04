3. Liga im Liveticker: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München – Sonntag live

Für den TSV 1860 geht es fünf Spieltage vor Saisonende rein sportlich um nicht mehr viel. Als Tabellenneunter haben die Sechzger bereits acht Punkte Rückstand auf Platz fünf, der aktuell zur DFB-Pokal-Teilnahme berechtigen würde. Trotzdem wollen die Löwen ein versöhnliches Saisonende feiern und peilen den zweiten Sieg in Serie an. Am Sonntag ist das Team von Maurizio Jacobacci zu Gast in Saarbrücken. Die Saarländer belegen derzeit Rang sechs, der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Zähler. Für die Gastgeber geht es in dieser Spielzeit also noch um einiges.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker.