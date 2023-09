Englische Woche für den FC Bayern! Nach dem 7:0-Kantersieg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum ruft der DFB-Pokal. Am Dienstagabend sind die Münchner zu Gast bei Preußen Münster. Die Erstrundenpartie wird nachgeholt, da die Bayern am eigentlich dafür vorgesehenen Termin am zweiten Wochenende im August im Supercup gegen RB Leipzig antraten.

Verfolgen Sie die Partie ab 20.45 Uhr im AZ-Liveticker!