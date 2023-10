Champions League im Liveticker: FC Kopenhagen gegen FC Bayern – Dienstag live

Nach dem Top-Spiel gegen Leipzig (2:2) ist vor der Champions League: Der FC Bayern muss am 2. Spieltag der Gruppenphase nach Kopenhagen. Während die Dänen auf den ersten Dreier hoffen, will die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel an den 4:3-Sieg gegen Manchester United anknüpfen. Die Partie startet am Dienstag um 21 Uhr.