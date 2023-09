Champions League im Liveticker: FC Bayern gegen Manchester United live

Die Königsklasse ruft! Der FC Bayern empfängt am ersten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League Manchester United in der Allianz Arena. Thomas Tuchel wird am Mittwochabend allerdings fehlen: Der Bayern-Coach muss eine Sperre aus der Vorsaison absetzen. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City flog der aufgebrachte Tuchel mit Gelb-Rot vom Platz. Gegen die Red Devils werden ihn seine Assistenten Anthony Barry und Zsolt Löw an der Seitenlinie vertreten.

Verfolgen Sie die Partie am Mittwochabend ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!