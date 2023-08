Champions-League-Auslosung im Liveticker: Auf welche Gegner trifft der FC Bayern in der Gruppenphase?

Für den FC Bayern war in der vergangenen Saison gegen den späteren Titelträger Manchester City im Viertelfinale Endstation. In dieser Spielzeit möchten die Münchner mit Superstar Harry Kane in der Königsklasse wieder angreifen. Auf wen trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in der Gruppenphase der Champions League? Als deutscher Meister ist der FC Bayern als Gruppenkopf gesetzt und entgeht neben dem Titelverteidiger auch Mannschaften wie Barcelona oder Paris Saint-Germain in der Vorrunde. Verfolgen Sie die Auslosung in Monaco am Donnerstag ab 18 Uhr live im AZ-Liveticker.