Liveticker: Atlético Madrid gegen FC Bayern 1:0

Der FC Bayern tritt heute in Madrid in einer kuriosen Trikot-Kombination an. Da das Heimtrikot von Atletico mit einer dunklen Hose kombiniert ist, können die Bayern nicht auf ihr gewohntes Königsklassen-Gewand in komplett schwarz zurückgreifen. Als Kompromiss müssen Müller und Co. auf die helle Hose des eigentlichen Auswärtstrikots ausweichen.

