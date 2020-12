Zweite Halbzeit: Union Berlin gegen FC Bayern im Bundesliga-Liveticker

"Wir arbeiten auch heute schon für Wolfsburg vor, das ist zur Zeit einfach so", sagt Flick vor dem Spiel zu "Sky": "In dieser Woche stehen eindeutige Hürden vor uns, aber wir wollen am Ende der Woche mit neun Punkten dastehen", so Flick. Über eine mögliche Rückkehr von Kimmich in dieser Zeit: "Er wird nächste Woche ins Training zurückkehren, aber ich glaube er selbst hat nichts dagegen, wenn er erst wieder im Januar dann spielt."