Liveticker: Union Berlin gegen FC Bayern - fällt Niklas Süle aus?

Das nächste Topspiel wartet auf den FC Bayern: Am Samstagabend sind die Münchner an der Alten Försterei bei Union Berlin zu Gast. Die Münchner reisen als Tabellenführer zum Überraschungsteam der Liga. Die Hauptstädter belegen aktuell Platz sechs. Verzichten muss Hansi Flick weiter auf Javi Martínez und Joshua Kimmich, bei Corentin Tolisso ist ein Einsatz noch offen. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!