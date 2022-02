Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen RB Leipzig live

Nach einer Woche Pause ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert. Am Samstag empfängt der Tabellenführer RB Leipzig in der Allianz Arena.

Julian Nagelsmann trifft somit zum zweiten Mal auf seinen Ex-Verein, das Hinspiel konnte der neue Bayern-Coach mit 4:1 in Leipzig gewinnen. Auch Marcel Sabitzer, der in München bisher noch nicht überzeugen konnte, ist heiß auf das Duell gegen seine ehemaligen Kollegen. Die Sachsen kommen unter Neu-Trainer Domenico Tedesco allmählich in Fahrt. Die letzten drei Spiele konnte der Tabellensechste jeweils für sich entscheiden. Verfolgen Sie den AZ-Liveticker am Sonntag ab 18.30 Uhr!